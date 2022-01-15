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15.01.2022 (11:00)

На полигоне под Самарой военнослужащие развернули систему управления войсками

На Рощинском полигоне под Самарой прошли занятия по проверке боеготовности соединения управления общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО)

В районе выполнения учебных задач связисты развернули полевые узлы связи и организовали инженерное оборудование позиций. Военнослужащие выставили боевое охранение и организовали устойчивое управления войсками по различным видам связи на расстоянии более 300 км.

При выполнении задач была задействована современная техника и средства связи, такая как: станции спутниковой связи Р-441 «Ливень», цифровые комплексы связи П-240И-4 «Переселенец», командно-штабные машины Р-149МА1 и радиорелейные станции Р-419Л1, радиостанции средней мощности Р-166-05 «Артек».

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Полигон
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