15.01.2022 (11:00)
На полигоне под Самарой военнослужащие развернули систему управления войсками
На Рощинском полигоне под Самарой прошли занятия по проверке боеготовности соединения управления общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО)
В районе выполнения учебных задач связисты развернули полевые узлы связи и организовали инженерное оборудование позиций. Военнослужащие выставили боевое охранение и организовали устойчивое управления войсками по различным видам связи на расстоянии более 300 км.
При выполнении задач была задействована современная техника и средства связи, такая как: станции спутниковой связи Р-441 «Ливень», цифровые комплексы связи П-240И-4 «Переселенец», командно-штабные машины Р-149МА1 и радиорелейные станции Р-419Л1, радиостанции средней мощности Р-166-05 «Артек».
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