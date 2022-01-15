15.01.2022 (11:30)

Специалисты филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России в Волгограде обеспечили безаварийный режим работы объектов в праздники

Специалисты жилищно-коммунальной службы № 11 (г. Волгоград) филиала Федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) «Центральное жилищно-коммунальное управление» («ЦЖКУ») Минобороны России по Южному военному округу (ЮВО) обеспечили безаварийный режим работы коммунальных объектов Минобороны России в период новогодних праздников

В целях беспрерывной работы в декабре сотрудниками службы была проведена проверка и обслуживание более 200 инженерных систем коммунального назначения, из них: свыше 60 водопроводно-канализационного хозяйства, 80 теплового хозяйства и 60 электросетевого хозяйства, предназначенных для обеспечения коммунальными ресурсами потребителей на более 900 объектах казарменно-жилищного фонда.

Для обеспечения бесперебойной подачи потребителям энергетических ресурсов (воды, газа, электроэнергии) отделом учета и реализации энергоресурсов жилищно-коммунальной службы № 11 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЮВО было заключено более 40 государственных контрактов с ресурсоснабжающими организациями.

Накануне новогодних праздников была проведена проверка аварийных бригад жилищно-коммунальной службы, которая подтвердила их готовность к устранению аварийных ситуаций на коммунальных объектах Минобороны.

Все проведённые мероприятия послужили положительным фактором безаварийности объектов коммунального назначения в военных городках Волгоградской области и обеспечили бесперебойную поставку потребителям энергоресурсов.

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