15.01.2022 (10:30)

Медики КФл организовали регулярные мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения

Специалисты военно-медицинских учреждений Каспийской флотилии (КФл) выполняют ежедневные мероприятия по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, а также сезонных заболеваний среди военнослужащих.

Организована работа медицинских специалистов на контрольно-пропускных пунктах, которые с помощью бесконтактных термометров измеряют температуру каждого человека. Создан необходимый запас дезинфицирующих средств, медицинских перчаток и масок.

Выполняется плановая ревакцинация военнослужащих, гражданского персонала и членов их семей, ежедневно проводится проветривание служебных и жилых помещений.

Также организовано дежурство оперативных групп из числа офицеров и военных медиков, отслеживающих ситуацию в воинских частях и соединениях флотилии в готовности немедленного реагирования и организации взаимодействия с органами здравоохранения региона.

Специалистами радиационной, химической и биологической защиты базы проводится обработка дезинфицирующими средствами рабочих и жилых помещений, а также военной техники и транспорта.

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