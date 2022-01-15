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15.01.2022 (10:00)

В ЮВО обсудили задачи региональных отделений ДОСААФ России

Под руководством командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) генерала армии Александра Дворникова состоялось селекторное совещание по вопросам совершенствования деятельности региональных отделений ДОСААФ России.

Представители командования ЮВО, военных комиссариатов и региональных, отделений ДОСААФ России обсудили вопросы взаимодействия по подготовке допризывной молодежи по военно-учетным специальностям, в том числе повышение эффективности комплектования войск округа водителями различных категорий.

С предложениями о совершенствовании образовательной деятельности выступили начальник организационно-мобилизационного управления штаба ЮВО генерал-майор Константин Запатоцкий, заместитель командующего войсками округа по вооружению генерал-майор Геннадий Разумихин, а также председатели региональных отделений ДОСААФ России по Краснодарскому и Ставропольскому краям, Республике Крым и Ростовской области. С докладом о новых направлениях организации призыва выступил военный комиссар Волгоградской области полковник Андрей Летунов.

По итогам совещания, на котором также присутствовали представители центральных органов управления Минобороны России, будут сформированы общие предложения по внесению изменений и дополнений в организацию деятельности региональных подразделений ДОСААФ России, уточнен порядок их взаимоотношений с субъектами Российской Федерации в вопросах хозяйственной и образовательной деятельности.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , ДОСААФ
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