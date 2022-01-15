15.01.2022 (09:45)

В первую неделю нового года выполнили боевые стрельбы на полигонах округа 1,5 тыс. танкистов ЮВО

В первую рабочую неделю нового года более 1,5 тыс. танкистов соединений и воинских частей Южного военного округа (ЮВО) провели боевые стрельбы на директрисах десяти общевойсковых полигонов.

Танковые экипажи выполнили стрельбу штатным снарядом в зимних условиях на полигонах, дислоцированных в Волгоградской и Ростовской областях, Адыгее, Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, Карачаево-Черкессии и в Крыму, а также на военных базах ЮВО в Армении и Южной Осетии.

Огневые задачи танкисты выполняли в составе тактических групп, предназначенных для прорыва обороны противника и развития успеха наступления. Кроме того, экипажи совершенствовали навыки поражения целей из закрытых огневых позиций на увеличенные дальности до 6 км.

На танкодромах механики-водители выполняли упражнения по вождению танков в рамках отборочного этапа конкурса полевой выучки «Танковый биатлон».

Танковые подразделения отработали тактику боя в наступлении и обороне в дневное и ночное время суток.

Боевое слаживание танковых взводов соединений и воинских частей продолжится в войсках ЮВО до февраля 2022 года.

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