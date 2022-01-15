15.01.2022 (09:30)

Более 5 тыс. граждан на Кубани изъявили желание служить по контракту в войсках ЮВО

В 2021 году пунктом отбора граждан на военную службу по контракту в Краснодарском крае было направлено для прохождения военной службы в соединения и воинские части Южного военного округа более 5 тыс. человек, что составило более 100% от годового задания.

Также возросло и число женщин, желающих поступить на военную службу. Всего за прошедший год успешно прошли отбор более 250 девушек.

Более 1,5 тыс. граждан с высшим образованием изъявили заключить контракт с Минобороны России на прохождение военной службы по контракту с момента их призыва в ряды Вооруженных Сил.

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