15.01.2022 (09:15)

Более 900 военнослужащих ВВО оказывают помощь в ликвидации последствий снежного циклона на Сахалине



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На Сахалине для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного характера сформированы 9 сводных отрядов от воинских частей Восточного военного округа (ВВО).

Решение о выделении личного состава и оказании помощи коммунальным службам в ликвидации последствий мощного снежного циклона принял командующий войсками округа генерал-полковник Александр Чайко по обращению губернатора Сахалинской области.

В Южно-Сахалинске военнослужащие выполняют работы по очистке от снега аэропорта «Хомутово», территорий пяти детских садов, общеобразовательной школы, амбулатории, магазинов и библиотеки, а также придомовых территорий. В ликвидации последствий циклона задействовано более 900 военнослужащих и специализированная техника.

К настоящему моменту сводными отрядами ВВО очищено от снега более 7 тысяч квадратных метров городской территории.

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