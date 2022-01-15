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15.01.2022 (09:00)

В Приморье подразделения РХБ защиты ВВО приступили к дезинфекции военных объектов

Специалисты подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Приморском крае, провели дезинфекцию военных объектов.

Мероприятия по дезинфекции выполняются с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции и других инфекционных заболеваний.

Ежедневно специальной обработке подвергаются контрольно-пропускные пункты, места проживания личного состава, столовые, клубы и дежурные транспортные средства.

Ежедневно специалисты РХБ защиты в своей работе применяют авторазливочные станции АРС-14, АРС-14КМ, используя при этом средства индивидуальной защиты кожных покровов и органов дыхания. Дезинфекция производится путем распыления специального раствора.

В общей сложности, для борьбы с коронавирускной инфекцией на территории Краснознаменной общевойсковой армии привлечено более 40 военнослужащих и порядка 10 единиц военной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , COVID-19
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