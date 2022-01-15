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15.01.2022 (08:45)

В армейском корпусе ВВО на Сахалине и Курильских островах стартовал отборочный этап конкурса АрМИ-2022 «Отличники войсковой разведки»

В армейском корпусе Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине и Курильских островах стартовал первый отборочный этап конкурса Армейских международных игр-2022 «Отличник войсковой разведки».

Данный этап проводится среди лучших военнослужащих разведывательных подразделений воинских частей армейского корпуса ВВО.

Разведчики соревнуются между собой в точности стрельбы из различных видов стрелкового оружия, вождении боевых машин в сложных условиях местности с преодолением естественных и искусственных препятствий.

Одним из самых сложных этапов прохождение является «Тропа разведчика», в ходе которого военнослужащие в полной боевой экипировке преодолевают на время множество препятствий, такие как заборы, стены, рвы и другие.

Последним испытанием для разведчиков будет марш-бросок на 5 километров по пересеченной местности с полной боевой выкладкой.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
АрМИ , Восточный военный округ , Конкурсы
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