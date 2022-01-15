15.01.2022 (08:30)
Связисты ВВО в Забайкалье приняли участие в радиотренировке
Военнослужащие подразделений связи общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, приняли участие в комплексной радиотренировке с развертыванием полевых узлов связи.
В ходе тренировки были задействованы стационарные узлы связи объединения и соединений, а также развернутые полевые узлы связи.
Военнослужащие организовали устойчивую связь с использованием открытых, закрытых и спутниковых каналов связи между пунктами управления штабов соединений и воинских частей.
Также связисты выполнили нормативы по организации связи на радиостанциях и обеспечению пунктов управления видеоконференцсвязью, также была проведена работа коммутационного и антенного оборудования.
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