15.01.2022 (08:15)
В соединениях и воинских частях ВВО в Бурятии проведен Единый день правовых знаний
С военнослужащими соединений и воинских частей общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, был проведен Единый день правовых знаний.
В танковом соединении занятие провел командующий общевойсковым объединением ВВО генерал-лейтенант Валерий Солодчук. Он затронул вопросы прохождения военной службы и социальной защищенности.
Помимо этого на занятия в качестве экспертов были приглашены сотрудники военной юстиции, которые дали разъяснения о предоставляемых льготах военнослужащим и членам их семей.
В ходе мероприятия специалисты подробно ответили на вопросы, по порядку прохождения военной службы, нормах довольствия, правилам предоставления служебного жилья.
В завершении мероприятия сотрудники военной юстиции провели индивидуальные консультации.
Проведение единого дня правовых знаний направлено на повышение правовой грамотности военнослужащих, а также разъяснение им отдельных вопросов законодательства РФ, определяющих порядок и правила прохождения военной службы для всех категорий военнослужащих.