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15.01.2022 (08:15)

В соединениях и воинских частях ВВО в Бурятии проведен Единый день правовых знаний

С военнослужащими соединений и воинских частей общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, был проведен Единый день правовых знаний.

В танковом соединении занятие провел командующий общевойсковым объединением ВВО генерал-лейтенант Валерий Солодчук. Он затронул вопросы прохождения военной службы и социальной защищенности.

Помимо этого на занятия в качестве экспертов были приглашены сотрудники военной юстиции, которые дали разъяснения о предоставляемых льготах военнослужащим и членам их семей.

В ходе мероприятия специалисты подробно ответили на вопросы, по порядку прохождения военной службы, нормах довольствия, правилам предоставления служебного жилья.

В завершении мероприятия сотрудники военной юстиции провели индивидуальные консультации.

Проведение единого дня правовых знаний направлено на повышение правовой грамотности военнослужащих, а также разъяснение им отдельных вопросов законодательства РФ, определяющих порядок и правила прохождения военной службы для всех категорий военнослужащих.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Военное право , Восточный военный округ
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