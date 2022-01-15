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15.01.2022 (08:00)

Разведчики ВВО в Республике Бурятия преодолели полосу препятствий «Тропа разведчика»

Разведчики объединения Восточного военного округа (ВВО) в ходе тактико-специального занятия преодолели полосу препятствий «Тропа разведчика», уничтожили условного противника на полигоне «Дивизионный» в Республике Бурятия.

Комплекс препятствий «Тропа разведчика» включает в себя около 20 препятствий, которые представляют собой элементы бетонных, деревянных, металлических и каменных заграждений, заборов, стен и разрушенных зданий. Часть элементов обтянута колючей проволокой.

На полосе есть подземные ходы, площадки для отработки приемов рукопашного боя и метания саперных лопат.

Прохождение тропы разведчикам усложняют взрывы, выстрелы, задымление и условный противник в виде часовых, которых необходимо бесшумно обезвредить.

Помимо прохождения «Тропы разведчика» военнослужащие отработали действия по отражению нападения условного противника в дневное и ночное время суток, выполнили учебно-боевые стрельбы из всех видов вооружения, по различным целям.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Боевая подготовка , Разведывательные подразделения
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