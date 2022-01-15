15.01.2022 (07:30)

В Приморском крае специалисты радиоэлектронной борьбы Тихоокеанского флота провели соревнования по настольному хоккею

Специалисты радиоэлектронной борьбы Тихоокеанского флота на базе одной из воинских частей Приморского края провели турнир по настольному хоккею. Соревнования были организованы по инициативе командования части при поддержке «Федерации настольного хоккея Дальнего Востока».

Для соревнований в комнате досуга части установили шесть хоккейных столов, что способствовало качественному проведению соревнований. Соревнования проводились по международным правилам, на однотипных столах по олимпийской системе.

В состязаниях приняло участие более 50 военнослужащих, увлекающихся популярной настольной игрой. В результате эмоциональных игровых встреч участников, победу одержал матрос Дмитрий Маньков. Победитель и призеры были награждены грамотами и подарками.

В рамках мероприятия состоялся концерт акустического проекта «Мару» из г. Владивостока. Группа исполнила популярные песни о жизни, любви и море.

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