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15.01.2022 (07:00)

На объектах ЖКХ гарнизонов Тихоокеанского флота создан необходимый запас ресурсов для бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения

В период прохождения отопительного сезона 2021-2022 годов все жилищно-коммунальные службы филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ТОФ) устойчиво и стабильно обеспечивают коммунальными ресурсами военные городки и объекты социальной инфраструктуры частей и соединений Тихоокеанского флота.

Созданный объём запасов топлива и материальных ресурсов позволяет обеспечить бесперебойную работу систем объектов жизнеобеспечения. Организовано взаимодействие со всеми управляющими компаниями и энергоснабжающими организациями.

В период сезонного похолодания, которое традиционно для дальневосточного региона сопровождается выпадением большого количества осадков, на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры Минобороны России созданы и укомплектованы аварийно-ремонтные бригады. С ними проведены соответствующие тренировки по оперативному реагированию на возникающие аварийные ситуации.

Организована информационная поддержка обращений граждан по телефонам контрольно-диспетчерской службы.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ
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