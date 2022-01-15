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15.01.2022 (06:00)

Российские подразделения миротворческих сил ОДКБ в Казахстане осуществили погрузку военной техники в самолеты ВТА и вылетели из Алма-Аты

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Сегодня 15 самолетов Ил-76 и три Ан-124 военно-транспортной авиации (ВТА) ВКС России доставят личный состав и технику подразделений ВДВ, выполнивших задачи в составе Коллективных миротворческих сил ОДКБ на аэродромы в Ивановской и Московской областях.

По прибытии подразделения совершат марши на штатной технике в пункты постоянной дислокации.

Ранее передовые подразделения российских десантников из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ, выполнявших задачи по охране социально-значимых объектов в Республике Казахстан, осуществив перелет четырьмя самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с аэродрома Алматы на аэродром Северный (г. Иваново), вернулись домой.

14 января, выполнив погрузку техники и личного состава, миротворческие контингенты из Армении, Белоруссии и Таджикистана на военно-транспортных самолетах Ил-76 ВКС России вернулись к себе на родину. Подразделение миротворцев Киргизской Республики вернулись в пункт постоянной дислокации, совершив марш на штатной технике своим ходом.

Возвращение всех миротворцев в пункты постоянной дислокации планируется завершить до 19 января.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Подразделение миротворцев Киргизии, выполнявших задачи по охране социально-значимых объектов в Казахстане, совершив марш на штатной технике, прибыло в место дислокации

Метки:
ОДКБ
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