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14.01.2022 (23:45)

Впервые военнослужащие Татищевского ракетного соединения приняли участие в муниципальной спартакиаде «ГТО в Армию»

Впервые в истории работы Центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» городского округа ЗАТО Светлый в сдаче нормативов комплекса ГТО принимали участие военнослужащие Татищевского ракетного соединения.

На стадионе поселка Светлый военнослужащие выполнили нормативы ГТО в рамках муниципальной спартакиады «ГТО в Армию».

Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное выполнение установленных нормативных требований по трем уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия «Готов к труду и обороне».

Военнослужащие Татищевского ракетного соединения по итогам муниципальной Спартакиады «ГТО в Армию» заняли почетные места и были награждены грамотами, медалями и сувенирами ГТО.

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» - полноценная программная и нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН , Спорт , Соревнования
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