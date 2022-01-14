14.01.2022 (23:45)
Впервые военнослужащие Татищевского ракетного соединения приняли участие в муниципальной спартакиаде «ГТО в Армию»
Впервые в истории работы Центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» городского округа ЗАТО Светлый в сдаче нормативов комплекса ГТО принимали участие военнослужащие Татищевского ракетного соединения.
На стадионе поселка Светлый военнослужащие выполнили нормативы ГТО в рамках муниципальной спартакиады «ГТО в Армию».
Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное выполнение установленных нормативных требований по трем уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия «Готов к труду и обороне».
Военнослужащие Татищевского ракетного соединения по итогам муниципальной Спартакиады «ГТО в Армию» заняли почетные места и были награждены грамотами, медалями и сувенирами ГТО.
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» - полноценная программная и нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации.