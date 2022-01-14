14.01.2022 (23:30)

В Татищевском ракетном соединении состоялся концерт духовой музыки «Под старый Новый год»

Для обучающихся и преподавателей Детской школы искусств городского округа «Светлого», где дислоцируется Татищевское ракетное соединение, состоялся концерт духовой музыки «Под старый Новый год».

Для поддержания атмосферы праздника военные музыканты выступили для военнослужащих, гражданского персонала и жителей городского округа в новогодних образах и костюмах сказочных персонажей.

Военный оркестр Татищевского ракетного соединения подготовил по-настоящему волшебную концертную программу.

В программе праздничного концерта прозвучали произведения из классики советской мультипликации и кинематографа.



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