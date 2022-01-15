15.01.2022 (00:30)
В авиационном полку ВТА прошла тренировка с медицинскими подразделениями
В Твери на базе военно-транспортной авиации прошла тренировка с экипажами и подразделениями медицинской службы.
В ходе тренировки представители медицинской службы полка провели с членами экипажа занятия по оказанию первой медицинской помощи.
Также силами экипажа грузовая кабина самолета Ил-76 была оборудована в санитарный вариант перевозки. На воздушном судне монтировались санитарные стойки, на которых были размещены носилки, а в передней части кабины, на грузовом полу был установлен стол для проведения хирургических вмешательств. Помимо этого были отработаны задачи по обеспечению пассажиров средствами подачи кислорода от самолетной кислородной системы.
Тренировка проводилась с целью поддержания высокого уровня знаний и практических навыков экипажами при оказании медицинской помощи.