15.01.2022 (00:30)

В авиационном полку ВТА прошла тренировка с медицинскими подразделениями

В Твери на базе военно-транспортной авиации прошла тренировка с экипажами и подразделениями медицинской службы.

В ходе тренировки представители медицинской службы полка провели с членами экипажа занятия по оказанию первой медицинской помощи.

Также силами экипажа грузовая кабина самолета Ил-76 была оборудована в санитарный вариант перевозки. На воздушном судне монтировались санитарные стойки, на которых были размещены носилки, а в передней части кабины, на грузовом полу был установлен стол для проведения хирургических вмешательств. Помимо этого были отработаны задачи по обеспечению пассажиров средствами подачи кислорода от самолетной кислородной системы.

Тренировка проводилась с целью поддержания высокого уровня знаний и практических навыков экипажами при оказании медицинской помощи.

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