15.01.2022 (05:00)

Российские миротворцы провели вместе с благотворителями гуманитарную акцию для детей переселенцев в Нагорном Карабахе



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Российские миротворцы провели вместе с благотворителями гуманитарную акцию для детей переселенцев в Нагорном Карабахе

Военнослужащие российского миротворческого контингента вместе с благотворителями общественных организаций провели гуманитарную акцию для детей переселенцев Мардакертского района, Нагорного Карабаха.

«Сегодня была проведена гуманитарная акция в общественной приемной российского миротворческого контингента для детей переселенцев Мардакертского района. Детям были выданы конфеты и 20 игрушек, также планируется на следующей неделе проведение гуманитарных акций в посёлках Кочогот и Чаректар» - рассказал представитель российского миротворческого контингента Александр Кудрин.

В ходе проведения акции в здании общественной приемной российского миротворческого контингента в г. Степанакерт российские миротворцы с благотворителями подарили детям подарки и сладкие угощения.

«Пользуясь случаем хочу всех поздравить с наступившими праздниками, пожелать всем добра, тепла и всего самого хорошего и спасибо вам за всю доброту и тепло, что вы для наших детей делаете, спасибо вам» - поблагодарил житель Мардакертского района Эрик Погосян.

Новые гуманитарные акции российские миротворцы проведут до конца января с.г. в отдаленных населенных пунктах Мардакертского района Нагорного Карабаха.

Специалисты центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента в первом квартале 2022 года проведут вместе с благотворителями более 30 гуманитарных акций для нуждающихся жителей в городах и отдаленных районах Нагорного Карабаха.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.



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