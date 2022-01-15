15.01.2022 (05:00)
Российские миротворцы провели вместе с благотворителями гуманитарную акцию для детей переселенцев в Нагорном Карабахе
Военнослужащие российского миротворческого контингента вместе с благотворителями общественных организаций провели гуманитарную акцию для детей переселенцев Мардакертского района, Нагорного Карабаха.
«Сегодня была проведена гуманитарная акция в общественной приемной российского миротворческого контингента для детей переселенцев Мардакертского района. Детям были выданы конфеты и 20 игрушек, также планируется на следующей неделе проведение гуманитарных акций в посёлках Кочогот и Чаректар» - рассказал представитель российского миротворческого контингента Александр Кудрин.
В ходе проведения акции в здании общественной приемной российского миротворческого контингента в г. Степанакерт российские миротворцы с благотворителями подарили детям подарки и сладкие угощения.
«Пользуясь случаем хочу всех поздравить с наступившими праздниками, пожелать всем добра, тепла и всего самого хорошего и спасибо вам за всю доброту и тепло, что вы для наших детей делаете, спасибо вам» - поблагодарил житель Мардакертского района Эрик Погосян.
Новые гуманитарные акции российские миротворцы проведут до конца января с.г. в отдаленных населенных пунктах Мардакертского района Нагорного Карабаха.
Специалисты центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента в первом квартале 2022 года проведут вместе с благотворителями более 30 гуманитарных акций для нуждающихся жителей в городах и отдаленных районах Нагорного Карабаха.
В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.
Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.