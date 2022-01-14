14.01.2022 (23:15)

В филиале Центральной военно-морской библиотеки в Адмиралтействе открылась выставка к 300-летию прокуратуры России

В филиале Центральной военно-морской библиотеки в здании Адмиралтейства открылась выставка, приуроченная к 300-летию прокуратуры России.

Уникальная книжная экспозиция, подготовленная сотрудниками Центральной военно-морской библиотеки, показывает различные грани истории и деятельности прокуратуры, начиная с 18 века.

Органы прокуратуры созданы реформами Петра I. Указом от 12 января 1722 года Петр I повелел: «Быть при Сенате генерал-прокурору и обер-прокурору, а также во всякой коллегии по прокурору». По его замыслу прокурорский надзор был сформирован как институт контроля за деятельностью государственного аппарата. В армии и на флоте были введены должности аудиторов – юристов, сочетавших в одном лице полномочия следователя, прокурора и секретаря суда.

В течение последующих полутора веков органы прокуратуры реформировались. В ходе военно-судебной реформы 1864–1867 годов были введены новые принципы военного судоустройства и судопроизводства, обеспечивающие суд «скорый, правый и милостивый, равный для всех подданных».

Первым Главным военным прокурором был назначен действительный тайный советник генерал-аудитор Владимир Дмитриевич Философов. Сложившаяся во второй половине XIX века система органов военной прокуратуры, совершенствуясь, устойчиво действовала в русской армии и на флоте до 1917 года.

На основании Декрета «О суде» 1917 года институты судебных следователей прокурорского надзора были упразднены и созданы новые советские суды. В декабре 1921 года принято решение об учреждении в составе Народного комиссариата юстиции Государственной прокуратуры, а в ноябре 1922 года была учреждена Государственная военная прокуратура.

Значительный вклад в развитие органов военной прокуратуры в послевоенный период внес генерал-полковник юстиции Артем Григорьевич Горный, возглавивший Главную военную прокуратуру в 1957 году и руководивший ею на протяжении 29 лет, до 1986 года.

Принятие Конституции Российской Федерации в 1993 году закрепило понятие прокуратуры Российской Федерации как единой централизованной системы. В 1995 году новая редакция Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» закрепила правовое положение органов военной прокуратуры как самостоятельного структурного подразделения в составе прокуратуры России, возглавляемого заместителем Генерального прокурора РФ – Главным военным прокурором.

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