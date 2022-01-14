14.01.2022 (22:30)

«В объективе – Родина моя!»: ЦДРА проводит фотоконкурс «Мир глазами детей»

Целями и задачами конкурса, являются духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи, раскрытие посредством фотографии интересных и привлекательных уголков Российской Федерации, развитие творческих способностей и эстетического вкуса фотолюбителей, содействие в творческом развитии, воспитание активной жизненной позиции, создание условий для личностного роста юных фотографов.

Фотоконкурс проводится в три этапа. Первый этап, который пройдет в учебных заведениях и творческих студиях, стартует 20 января и завершится 20 апреля 2022 года. Второй этап (с 20 апреля по 1 мая 2022 года) по итогам работы жюри определит победителей конкурса. Наконец, третий этап, предусматривающий доставку лучших фоторабот для выставки, которая откроется в Центральном Доме Российской Армии, пройдет с 1 мая по 5 июня 2022 года. Открытие выставки и торжественное награждение победителей состоятся 12 июня 2022 года.

Как отмечает ответственный секретарь оргкомитета конкурса – заведующий кабинетом по работе с детьми военнослужащих отдела культуры ЦДРА Людмила Ромащенко, фотоконкурс проводится в трех возрастных категориях (10-12 лет, 13-15 лет, 16-18 лет) и его участниками могут быть как начинающие, так и профессиональные фотографы из учебных заведений и творческих студий, объединений. На фотоконкурс принимаются цветные и черно-белые фотографии, которые соответствуют объявленной тематике: «В объективе – Родина моя!».

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