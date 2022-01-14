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14.01.2022 (21:30)

Расчеты зенитных ракетных систем С-400 ЦВО отразили воздушную атаку условного противника на учении в Поволжье

Расчеты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» Центрального военного округа (ЦВО) отразили массированную воздушную атаку условного противника в ходе учения в Поволжье.

По замыслу мероприятия дежурные силы радиолокационных станций засекли ракеты на удалении 600 км. Расчеты пусковых установок создали эшелонированную оборону и выполнили захват, сопровождение и электронные пуски из ЗРС С-400. Зенитчики обнаружили и уничтожили более 20 целей, которые двигались со скоростью более 900 метров в секунду на различных высотах.

Учение проводилось с зенитным ракетным полком, который заступил на боевое дежурство в Поволжье с новыми ЗРС С-400 «Триумф» в 2021 году.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Боевая подготовка
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