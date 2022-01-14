14.01.2022 (20:45)
Более 70 подразделений войсковой ПВО пройдут обучение в учебной батарее «Стрела Победы» в 2022 году
Более 70 подразделений войсковой противовоздушной обороны (ПВО) в течении 2022 года пройдут обучение в учебной батарее (по подготовке специалистов переносных зенитных ракетных комплексов) «Стрела Победы» на базе Ейского учебного центра войск ПВО Сухопутных войск.
Подготовка штатных подразделений ПВО военных округов, Северного флота и Воздушно-десантных войск проводится по программе боевой подготовки подразделений Сухопутных войск в течение 24 учебных дней в объеме 180 часов.
Данная форма подготовки направлена на внедрение методик, приобретенных в ходе подготовки сборных команд Российской Федерации к выступлениям на конкурсах Армейских международных игр как на территории нашей страны, так и за рубежом.
На сегодняшней день это форма является одной из наиболее эффективных и позволяет существенно повысить уровень боевой подготовки подразделений ПВО.
В целях привития духа состязательности у обучаемых заключительный этап подготовки проводится в форме мини-конкурса, который включает последовательно выполняемые отдельные элементы, за выполнение которых, кроме временных показателей, предусмотрено начисление штрафного времени (баллов).
Всего в 2021 учебном году было подготовлено 53 подразделения. В 2022 году планируется провести шесть потоков подготовки по 12 подразделений в каждом. Первый цикл подготовки начнется уже в начале февраля 2022 года.