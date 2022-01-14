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14.01.2022 (20:30)

Курсанты Военной академии МТО посетили Мариинский театр

Курсанты Военной академии материально-технического обеспечения (МТО) имени генерала армии А.В. Хрулёва посетили новую сцену одного из ведущих музыкальных театров России и мира — Мариинский театр.

Военнослужащим посчастливилось побывать на опере Родиона Щедрина «Рождественская сказка», созданной по мотивам одноимённой пьесы Самуила Маршака «12 месяцев», написанной во время Великой Отечественной войны для Московского Художественного академического театра.

Отличительной и приятной особенностью дневной постановки стали присутствие оркестра под руководством опытного дирижёра Владислава Карклина и выступление в главной роли Кристины Гонцы.

Опера раскрывает настоящее новогоднее чудо. Сказка учит доброте и справедливости, умению прийти на помощь и ничего не просить взамен, уважать людей и не нарушать морально-нравственные законы человеческого сосуществования.

Каждый курсант насладился прекрасной игрой актеров и профессиональной работой музыкантов, получил незабываемые эмоции и хорошее настроение.

Справочно:

Мариинский театр — культурное достояние России — ведет свою историю с 1783 года. Сегодня театром руководит Герой труда и народный артист Российской Федерации, дирижёр Валерий Гергиев. В программе тетра представлены как классические, так и современные постановки.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военная академия , Военное образование , Культура , Театр
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