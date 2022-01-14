14.01.2022 (18:00)

Подразделения вооруженных сил Армении из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ, выполнявших задачи в Казахстане, прибыли в пункты постоянной дислокации



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Подразделения вооруженных сил Армении из состава коллективных миротворческих сил ОДКБ, выполнявших задачи в Казахстане, прибыли в пункты постоянной дислокации

Подразделения вооруженных сил Республики Армения из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ, выполнявших задачи по охране социально-значимых объектов в Республике Казахстан, прибыли в пункты постоянной дислокации.

Личный состав и техника миротворческого контингента Армении доставлены домой тремя самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России.

Ранее 11 самолетами ВКС России в места дислокации доставлены подразделения миротворцев республик Беларусь и Таджикистан.

Киргизские военнослужащие из состава миротворческого контингента ОДКБ прибыли домой после совершения марша на штатной технике.

Справочно:

В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января 2022 года, в Республику Казахстан на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки были направлены Коллективные миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности.

В их состав вошли подразделения вооруженных сил Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Армения, Республики Таджикистан и Киргизской Республики.

От Российской Федерации в состав Коллективных миротворческих сил ОДКБ вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск.

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