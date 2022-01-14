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14.01.2022 (16:30)

Подразделения вооруженных сил Таджикистана из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ, выполнявших задачи в Казахстане, прибыли в пункты постоянной дислокации

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Подразделения вооруженных сил Республики Таджикистан из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ, выполнявших задачи по охране социально-значимых объектов в Республике Казахстан, прибыли в пункты постоянной дислокации.

Самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России доставил личный состав и технику миротворческого контингента Республики Таджикистан домой.

Ранее десять самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России доставили личный состав и технику миротворческого контингента Республики Беларусь домой.

Справочно:

В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января 2022 года, в Республику Казахстан на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки были направлены Коллективные миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности.

В их состав вошли подразделения вооруженных сил Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Армения, Республики Таджикистан и Киргизской Республики.

От Российской Федерации в состав Коллективных миротворческих сил ОДКБ вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ОДКБ
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