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14.01.2022 (19:35)

Заместитель Министра обороны России генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров проверил учебно-материальную базу объединенного учебного центра ВМФ

В ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров проинспектировал плановость занятий по боевой подготовке и учебно-материальную базу в 907-м объединенном учебном центре ВМФ. Замглавы военного ведомства осмотрел классы горной подготовки морской пехоты, борьбы за живучесть, инженерной подготовки и электронных тренажеров.

Кроме того, на полигоне заместитель Министра обороны оценил подготовку учебного места для отработки тактических действий морской пехоты в судовых помещениях и на палубе корабля, учебного места для отработки десантирования штурмовым способом из вертолета, участок для выполнения стрельб из стрелкового оружия и качество проведения занятия на объектах полигона.

Генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров провел совещание с руководящим составом учебного центра, на котором заслушал доклады и сделал акцент на жестком контроле за соответствием программы подготовки морских пехотинцев и учебно-материальной базы центра требованиям времени.

«Материальная база учебного центра позволяет готовить специалистов высокого класса по борьбе с пиратством и другой незаконной деятельностью на море. Однако изменения способов ведения боевых действий требует от нас пристального внимания и незамедлительных действий по корректированию программ подготовки и модернизации учебно-материальной базы для сохранения высокого уровня выпускаемых центром специалистов и их соответствия реалиям времени», — сказал замглавы военного ведомства.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот , Учебный центр
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