14.01.2022 (16:20)

Подразделение миротворцев Киргизии, выполнявших задачи по охране социально-значимых объектов в Казахстане, совершив марш на штатной технике, прибыло в место дислокации



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Возвращение киргизского миротворческого подразделения ОДКБ из Казахстана

Подразделение вооруженных сил Киргизской Республики из состава коллективных миротворческих сил ОДКБ, выполнявших задачи по охране социально-значимых объектов в Республике Казахстан, прибыли в пункты постоянной дислокации, совершив марш на штатной технике.

Ранее десять самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России доставили личный состав и технику миротворческого контингента Республики Беларусь домой.

Справочно:

В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января 2022 года, в Республику Казахстан на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки были направлены Коллективные миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности.

В их состав вошли подразделения вооруженных сил Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Армения, Республики Таджикистан и Киргизской Республики.

От Российской Федерации в состав Коллективных миротворческих сил ОДКБ вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице