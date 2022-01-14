14.01.2022 (20:15)

Дежурные экипажи МиГ-31БМ ЦВО прикрыли воздушное пространство Урала и Сибири

Экипажи модернизированных высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ дежурных сил противовоздушной обороны (ПВО) Центрального военного округа (ЦВО) прикрыли воздушное пространство и перехватили условных нарушителей в ходе отработки учебно-боевых задач на Урале и в Сибири.

В рамках выполнения учебно-боевых задач дежурные экипажи сил ПВО в Пермском и Красноярском краях вели самостоятельный мониторинг воздушного пространства без использования наземных средств радиолокационной разведки.

Летчики МиГ-31БМ обнаружили условных нарушителей с помощью бортовых радиолокационных станций «Заслон-М». Уральские истребители-перехватчики осуществили сопровождение авиации «противника», передали их координаты наземным средствам противовоздушной обороны и выполнили маневры по принуждению к посадке.

Сибирские экипажи осуществили сближение с летательными аппаратами «противника» до дистанции около 40 километров и выполнили электронные пуски ракет класса «воздух-воздух» по самолетам-нарушителям. В ходе тренировки дежурных сил экипажи МиГ-31БМ отработали более 10 учебных задач по противодействию воздушным целям, действующим на малых и средних высотах и скоростях до 2000 км/ч.

В тренировке дежурных экипажей истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ было задействовано 10 самолетов МиГ-31БМ и около 200 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава, боевых расчетов наземных радиолокационных комплексов и средств противовоздушной обороны, а также группы управления и обеспечения полетов.

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