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14.01.2022 (20:00)

С морскими пехотинцами Северного флота состоялось ночное занятие по вождению БТР-82А

В Печенгском районе Мурманской области на полигоне отдельной Краснознамённой Киркенесской бригады морской пехоты Северного флота (СФ) состоялись ночные занятия по вождению боевых машин. Всего было задействовано 12 бронетранспортеров БТР-82А. Занятия проходили при сложных метеоусловиях Заполярья: сильных ветровых нагрузках, низких температурах и глубоком снежном покрове.

Водители БТР-82А отработали езду по бездорожью, преодоление различных препятствий, таких как завалы, овраги, крутые подъёмы, спуски и косогоры. Также военнослужащие учились оказывать помощь застрявшей в снегу технике.

Практическому занятию предшествовали инструктажи и изучение теоретической части вождения техники в различных метеоусловиях, а также сдача зачетов по Правилам дорожного движения.

Подобные занятия позволяют выработать необходимые умения эксплуатации боевых машин в экстремальных условиях Арктики.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Морская пехота
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