14.01.2022 (19:45)

Курсанты Военного института (ЖДВ и ВОСО) в дни новогодних праздников приняли участие в Рождественских богослужениях

В период новогодних праздников курсанты Военного института Железнодорожных войск и военных сообщений (ЖДВ и ВОСО) Военной академии материально-технического обеспечения имени генерал армии А.В. Хрулёва приняли участие в богослужениях в соборе святых первоверховных апостолов Петра и Павла города Петергофа и часовне благоверного князя Александра Невского Военного кадетского корпуса.

Прошедший 2021 год завершился новогодним молебном, который отслужил помощник начальника института по работе с верующими военнослужащими священник Владимир Тарасов. На молебне присутствовали курсанты и члены семей военнослужащих.

1 января в подразделениях прошли встречи личного состава со священником Владимиром Тарасовым, во время которых он рассказал курсантам о преподобном Илье Печерском из города Мурома. Курсанты узнали о том, что былинный герой Илья Муромец действительно жил, и его нетленные мощи несколько раз исследовались специалистами и хранятся в ближних пещерах Киево-Печерской лавры. Встречи заканчивались просмотром фильма 2010 года режиссера Дениса Красильникова «Святые. Путь Ильи Муромца».

4 января помощник начальника института священник Владимир Тарасов встретился с курсантами подразделений и рассказал о приближающемся празднике Рождества Христова. Встречи оканчивались просмотром фильма Первого канала «Рождество» 2010 года.

6 и 7 января курсанты военного института вместе с помощником начальника института приняли участие в праздничном Богослужении, посвященном Рождеству Христову. После Божественной литургии для военнослужащих была организована экскурсия по собору святых первоверховных апостолов Петра и Павла города Петергофа с посещением смотровой галереи. Экскурсию провел помощник благочинного по работе с молодежью Михаил Приходченко.

На богослужениях присутствовало более 30 человек, в беседах приняли участие свыше 250 человек.

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