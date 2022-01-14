14.01.2022 (19:30)

Главнокомандующий ВМФ России поздравил ветерана Великой Отечественной войны со 101-летием

Сегодня в Санкт-Петербурге в г. Пушкине представители Главного командования ВМФ поздравили со 101-летием со дня рождения ветерана Великой Отечественной войны капитана 1 ранга Василия Павловича Джуржу.

От имени главнокомандующего Военно-Морским Флотом России Василию Павловичу был вручен памятный поздравительный адрес, в котором адмирал Николай Евменов отметил, что «жизненный путь длиною в эпоху, пройденный юбиляром, по праву служит примером для подрастающего молодого поколения Отечества, а такие его человеческие качества как трудолюбие, мудрость, неиссякаемая энергия и беззаветная преданность своей Родине, заслуживают самого глубокого уважения».

«Своей деятельностью Вы заслужили высшую общественную награду – любовь, признательность и уважение коллег, товарищей и моряков Военно-Морского Флота», – сказал главком ВМФ в своем обращении.

Ставшая уже традиционной, программа включила в себя праздничный концерт духового оркестра военно-морского политехнического института, исполнившего оркестровые миниатюры, торжественные марши и песни военных лет.

Под марш «Прощание славянки», курсанты Военно-морского политехнического института прошли перед ветераном торжественным маршем.

Джуржа Василий Иванович – капитан 1 ранга в отставке, ветеран войны и труда, прошедший страшные дни Таллинского прорыва в августе 1941 года.

Василий Павлович родился 14 января 1921 года в селе Верхнячка, Киевской области Украинской ССР. Первые дни войны Василий Павлович встретил в должности командира приборного отделения батареи 62 ОЗАД на военно-морской базе Палдиски (Эстония).

В августе 1941 года принял участие в Таллинском переходе – самой крупной в истории морской трагедии. Пережил гибель транспорта «Балхаш», на котором шёл в Кронштадт. Был спасён проходящим мимо буксиром и эвакуирован на остров Гогланд, а затем на Кронштадтскую военно-морскую базу.

Василий Петрович через всю жизнь пронёс память об августовской трагедии на Балтике 1941 года. Он постоянно принимает участие в памятных мероприятиях, посвящённых Таллинскому переходу.

С января по октябрь 1942 года Василий Петрович учился в Ленинградском военно-морском политическом училище. По окончанию училища с присвоением звания лейтенанта был направлен комсоргом 137-го гвардейского ОЗАД располагавшегося на Ораниембаумском плацдарме у деревни Борки.

Затем продолжил службу старшим инструктором по комсомолу политотдела Кронштадтского сектора береговой обороны и политотдела Кронштадтского учебного отряда. После войны служил на Сахалине, Камчатке, Балтике.

В 1962 году закончил педагогический факультет Военно-политической академии в Москве. После чего 14 лет преподавал в Высшем военно-морском инженерном училище на должностях преподавателя, старшего преподавателя, заместителя начальника кафедры.

В 1974 году в звании капитана первого ранга ушёл в запас и продолжил преподавать в училище до 1994 года в должностях доцента, профессора кафедры. Уже на пенсии два года был директором Музея училища.

Василий Павлович – член-корреспондент Петровской академии наук и искусств, автор 5 книг по истории России.

Награждён орденом "Отечественная война" 2 степени, двумя орденами "Красная Звезда", медалями "За оборону Ленинграда", "За боевые заслуги", "За победу над Германией".

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