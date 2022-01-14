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14.01.2022 (19:15)

В ВКА имени А.Ф. Можайского обсудили проблемы применения космических сил и средств для обеспечения военной безопасности России

В Военно-космической академии (ВКА) имени А.Ф. Можайского прошла VI Всероссийская военно-научная конференция «Актуальные проблемы применения космических сил и средств для обеспечения военной безопасности Российской Федерации», посвящённая 310 годовщине со дня создания вуза.

На пленарном заседании участников мероприятия поприветствовал начальник академии генерал-лейтенант Максим Пеньков. Он передал поздравления первого командующего Военно-космическими силами генерал-полковника Владимира Иванова с 310-летием крупнейшего политехнического вуза Минобороны России.

В работе конференции приняли участие начальник Центра развития наземной инфраструктуры ПАО МАК «Вымпел» Александр Рахманов, заместитель генерального конструктора Концерна ВКО «Алмаз-Антей» Кирилл Макаров и другие почетные гости. Участники конференции высказали единое мнение о том, что ВКА имени А.Ф. Можайского играет важную роль в решении актуальных вопросов, связанных с военным и гражданским космосом.

Завершилось пленарное заседание выступлением профессора кафедры истории и философии Юрия Никулина, который в своём докладе сделал акцент на основных вехах становления высшего военного инженерного образовательного учреждения и обратил внимание на исключительную важность развития у подрастающего поколения интереса к изучению истории страны.

В научных обсуждениях, которые проходили по тематическим секциям, приняли участие более 110 человек, в числе которых 35 представителей из 20 организаций и ведомств, а также гражданские специалисты оборонных предприятий и научно-исследовательских институтов и центров России.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военное образование , Военная академия , Воздушно-космические силы (ВКС)
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