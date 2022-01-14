14.01.2022 (19:00)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели первый этап состязания среди специалистов тыла

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проведен первый этап конкурса «Армейский запас» между специалистами тылового обеспечения.

В рамках первого этапа состязания шесть команд по три специалиста в каждой соревновались в стрельбе из автомата Калашникова АК-47.

По условиям конкурса военнослужащие выполняли стрельбу по грудной фигуре с кругами, дальность до которой составляла 100 метров. За попадание в центральный круг начислялось максимальное количество – 10 очков. Каждому участнику состязания давалось шесть патронов для выполнения трёх пристрелочных и трёх контрольных выстрелов.

По завершении очередного этапа конкурса среди специалистов продовольственной службы ОГРВ ПРРМ в рейтинговую таблицу команд участниц были занесены баллы в количестве, равном сумме очков, полученных в результате попадания в мишень.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице