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14.01.2022 (19:00)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели первый этап состязания среди специалистов тыла

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проведен первый этап конкурса «Армейский запас» между специалистами тылового обеспечения.

В рамках первого этапа состязания шесть команд по три специалиста в каждой соревновались в стрельбе из автомата Калашникова АК-47.

По условиям конкурса военнослужащие выполняли стрельбу по грудной фигуре с кругами, дальность до которой составляла 100 метров. За попадание в центральный круг начислялось максимальное количество – 10 очков. Каждому участнику состязания давалось шесть патронов для выполнения трёх пристрелочных и трёх контрольных выстрелов.

По завершении очередного этапа конкурса среди специалистов продовольственной службы ОГРВ ПРРМ в рейтинговую таблицу команд участниц были занесены баллы в количестве, равном сумме очков, полученных в результате попадания в мишень.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Соревнования
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