14.01.2022 (18:45)

Командование Белгородского гарнизона ЗВО поздравило с 100-летним юбилеем участницу Великой Отечественной войны Марию Денисовну Колтакову

Командование Белгородского гарнизона Западного военного округа (ЗВО) поздравило с 100-летним юбилеем участницу Великой Отечественной войны, защитницу Воронежа и многократную рекордсменку России Марию Денисовну Колтакову.

Юбиляра чествовали военнослужащие Белгородского гарнизона Западного военного округа, будущие младшие специалисты воздушно-космических войск. Знаменная группа пронесла знамена видов и родов войск, военнослужащий выпустили воздушные шары по числу лет Мирии Денисовны, а завершил комплекс поздравлений торжественный марш военнослужащих под дефиле военного оркестра.

Мария Денисовна ушла добровольцем на фронт из города Кемерово в 1942 году. Служила в санитарном батальоне. Прошла Курскую битву, участвовала в освобождении множества городов, вынесла с поля боя более 300 раненых. За время войны Мария Денисовна была ранена дважды, была контужена, заживо погребена под землей. Победу она встретила в Праге, не дойдя до Берлина всего 60 км из-за ранения. Мария Колтакова награждена орденами Славы III степени, Отечественной войны I степени, а также медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».

Сегодня Мария Денисовна известна не только своими фронтовыми подвигами. Участник Великой Отечественной войны является многократной рекордсменкой России. В 95 лет она поднялась на безмоторном самолете на высоту в тысячу метров и выполнила несколько фигур пилотажа. В 96 лет она поставила рекорд, проехав на карте пять кругов по 400 метров. Мария Денисовна прыгала с парашютом с высоты 3 тыс. метров, погружалась на глубину с аквалангом, совершила полеты на воздушном шаре, дельтаплане и в аэротрубе, была штурманом одного из экипажей джип-триала и прокатилась на байке с мотоклубом «Ночные волки». Благодаря этим достижениям Марию Колтакову называют «железной бабушкой».

Свои поздравления Марии Колтаковой также направили командующий гвардейской Краснознаменной общевойсковой армией ЗВО генерал-лейтенант Андрей Иванаев, представители ветеранских организаций страны, детско-юношеских центров региона, юнармейцы, представили городских, областных органов власти Воронежской и Белгородской областей, а также приветственный поздравительный адрес Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин.

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