14.01.2022 (18:30)

Юнармейцы Воронежской области совместно со связистами общевойсковой армии ЗВО провели патриотическую акцию «Ухоженный памятник»

Участники Воронежского регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» совместно с военнослужащими бригады управления общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) провели патриотическую акцию «Ухоженный памятник».

Из-за значительного объёма снежных осадков подход к памятникам и мемориальным комплексам в регионе оказался затруднён. Командование бригады связи общевойсковой армии ЗВО совместно с руководством регионального штаба «Юнармии» города Воронежа приняло решение об уборке территорий вокруг памятников.

В итоге военнослужащие и юнармейцы расчистили участки от мусора и снега, восстановили ограждения и бордюрный камень. В целях недопущения заболевания среди связистов и юношей был организован горячий чай и транспорт.

Всего в патриотической акции приняло около 50 военнослужащих и юнармейцев Воронежской области. Была проведена расчистка территории свыше 10 памятников, мемориалов.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице