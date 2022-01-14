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14.01.2022 (18:15)

Танкисты общевойсковой армии ЗВО продемонстрировали навыки ночного вождения в сложных климатических условиях на полигоне под Воронежем

Молодое пополнение танковых подразделений Висленской дивизии общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) продемонстрировали навыки ночного вождения боевых машин в условиях обильного снегопада и метели на полигоне Криница в Воронежской области.

Согласно условиям задачи экипажи танков Т-72Б3 во взводной колонне на повышенных дистанциях должны были на высокой скорости преодолеть круговую трассу, включающую опасные участки местности. Благодаря высоким навыкам ориентирования при помощи приборов ночного видения механики-водители не только оперативно преодолели открытый участок, но и прошли затяжные подъёмы и спуски, колейные мосты и имитационное минно-взрывное заграждение.

Также во время занятий танкисты учились определять типы вражеской бронетехники, которую имитировали около 10 видов различных мишеней.

Всего в плановом занятии принимало участие порядка 150 военнослужащих молодого пополнения Висленской дивизии общевойсковой армии ЗВО, было задействовано около 30 единиц танков Т-72Б3.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Танки , Западный военный округ
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