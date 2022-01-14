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14.01.2022 (17:30)

В Ленобласти экипажи армейской авиации ЗВО выполнили первое в новом году учебно-боевое задание с применением авиационных средств поражения

В Ленинградской области экипажи армейской авиации Западного военного округа (ЗВО) выполнили первое в новом году учебно-боевое задание с применением авиационных средств поражения.

В рамках проведения учебно-тренировочных полётов в отдельном вертолётном полку экипажи ударных вертолётов Ми-28Н «Ночной охотник» совершили перелеты с аэродрома базирования на полигон Кингисеппский (Ленинградская область), выполнили учебно-боевую задачу по уничтожению мишеней, имитирующих боевую технику и живую силу противника. Полет в заданный район действий осуществлялся как в составе звеньев, так и одиночно.

В качестве авиационных средств поражения применялись неуправляемые авиационные ракеты С-8ка, а также 30-мм автоматические пушки НППУ-28. Для создания ложных целей для средств противовоздушной обороны использовались тепловые ловушки, выпускаемые с помощью бортовых комплексов обороны воздушного судна.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Вертолеты , Западный военный округ , Боевая подготовка
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