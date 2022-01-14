14.01.2022 (17:15)

В подразделениях разведки войск РХБ защиты Висленской мотострелковой дивизии было завершено перевооружение

В подразделениях разведки войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Висленской мотострелковой дивизии Западного военного округа (ЗВО) было завершено перевооружение. Военнослужащие получили новые машины разведки РХМ-6. Они способны, будучи включенными в автоматизированную систему управления войсками, в режиме реального времени передавать на командный пункт разведданные по метеорологической и РХБ обстановке.

Военнослужащие приступили к освоению новой техники и плановым занятиям по специальной подготовке. В зимнем периоде обучения водители машин отработают преодоление препятствий, а разведчики РХБ защиты – применение комплекса приборов наблюдения, разведки и специального контроля обстановки.

РХМ-6 имеет увеличенный радиус контроля обстановки и возможность своевременного оповещения войск об её изменении. В машину встроены новейшие дозиметры-радиометры, газосигнализаторы, метеорологические комплекты, приборы специальной обработки.

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