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14.01.2022 (17:00)

В Санкт-Петербурге состоялся чемпионат Ленинградского объединения ВВС и ПВО по армейскому рукопашному бою

В Санкт-Петербурге на базе дивизии противовоздушной обороны Западного Военного округа прошло первенство по армейскому рукопашному бою.

Военнослужащие были разделены на 7 весовых категорий от 53 до 100 кг. По правилам соревнований поединок длился не более 3 минут. После двух поражений участники выбывали из дальнейшей борьбы. Согласно правил военные спортсмены выступали в специальной экипировке.

Соревнования проводились в командном и личном зачётах.

Победители чемпионата награждены призами, кубками и грамотами.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Спорт , Соревнования
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