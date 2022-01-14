14.01.2022 (17:00)
В Санкт-Петербурге состоялся чемпионат Ленинградского объединения ВВС и ПВО по армейскому рукопашному бою
В Санкт-Петербурге на базе дивизии противовоздушной обороны Западного Военного округа прошло первенство по армейскому рукопашному бою.
Военнослужащие были разделены на 7 весовых категорий от 53 до 100 кг. По правилам соревнований поединок длился не более 3 минут. После двух поражений участники выбывали из дальнейшей борьбы. Согласно правил военные спортсмены выступали в специальной экипировке.
Соревнования проводились в командном и личном зачётах.
Победители чемпионата награждены призами, кубками и грамотами.
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