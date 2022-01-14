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14.01.2022 (18:00)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье состоялось занятие по противопожарной подготовке

В военном городке Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) состоялось занятие по противопожарной подготовке.

По замыслу мероприятия в парке боевых машин на заправочной станции возникло условное возгорание. При поступлении сигнала пожарные расчеты выехали к месту чрезвычайной ситуации. По прибытии они выполнили норматив по боевому развертыванию пожарной техники и применили пожарные автоцистерны АЦ-6-40 на шасси автомобиля КамАЗ-43118.

Особое внимание уделялось действиям при ликвидации возгорания горюче-смазочных материалов и эвакуации из опасной зоны военной техники.

По итогам тренировки пожарные команды справились с поставленными задачами в установленный временной показатель.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Пожарная безопасность
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