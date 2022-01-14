14.01.2022 (18:00)
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье состоялось занятие по противопожарной подготовке
В военном городке Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) состоялось занятие по противопожарной подготовке.
По замыслу мероприятия в парке боевых машин на заправочной станции возникло условное возгорание. При поступлении сигнала пожарные расчеты выехали к месту чрезвычайной ситуации. По прибытии они выполнили норматив по боевому развертыванию пожарной техники и применили пожарные автоцистерны АЦ-6-40 на шасси автомобиля КамАЗ-43118.
Особое внимание уделялось действиям при ликвидации возгорания горюче-смазочных материалов и эвакуации из опасной зоны военной техники.
По итогам тренировки пожарные команды справились с поставленными задачами в установленный временной показатель.
Новости по теме:
В Ленобласти экипажи армейской авиации ЗВО выполнили первое в новом году учебно-боевое задание с применением авиационных средств поражения
В подразделениях разведки войск РХБ защиты Висленской мотострелковой дивизии было завершено перевооружение
В Санкт-Петербурге состоялся чемпионат Ленинградского объединения ВВС и ПВО по армейскому рукопашному бою
В Подмосковье танкисты Кантемировской дивизии уничтожили оборонительные позиции условного противника танковым ударом
Метки: