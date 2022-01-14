14.01.2022 (16:30)
В Подмосковье танкисты Кантемировской дивизии уничтожили оборонительные позиции условного противника танковым ударом
В Московской области на полигоне Головеньки военнослужащие мотострелкового полка Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа провели боевые стрельбы из танков Т-80БВ в рамках тактико-специального учения.
Танкисты вели огонь из гладкоствольных 125-мм пушек по позициям условного противника в условиях плохой видимости и сильного снегопада. На расстоянии от 1200 до 2000 метров перед экипажами появлялись мишени, имитирующие бронетехнику условного противника, находящиеся в капонирах, окопах и других фортификационных сооружениях, имитируя оборонительные позиции.
Всего в тактико-специальном учении было задействовано более 150 военнослужащих и свыше 60 единиц вооружения и военной техники Кантемировской танковой дивизии ЗВО.