14.01.2022 (16:15)
В Нижегородской области военнослужащие полка РХБ защиты танкового объединения ЗВО применили средства аэрозольной маскировки
В Нижегородской области на полигоне Мулино военнослужащие полка радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО) применили средства аэрозольной маскировки подразделений.
Свыше 10 дымовых машин ТДА-2К и ТДА-3 обеспечили маскировку мотострелковых подразделений на марше. Густая дымовая завеса помогла скрыть технику и личный состав не только от визуального наблюдения, но и от обнаружения техники в ИК-диапазоне.
Всего в тактико-специальном учении задействовано свыше 300 военнослужащих и более 50 единиц вооружения и военной техники гвардейской танковой армии ЗВО.
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