Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

14.01.2022 (16:15)

В Нижегородской области военнослужащие полка РХБ защиты танкового объединения ЗВО применили средства аэрозольной маскировки

В Нижегородской области на полигоне Мулино военнослужащие полка радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО) применили средства аэрозольной маскировки подразделений.

Свыше 10 дымовых машин ТДА-2К и ТДА-3 обеспечили маскировку мотострелковых подразделений на марше. Густая дымовая завеса помогла скрыть технику и личный состав не только от визуального наблюдения, но и от обнаружения техники в ИК-диапазоне.

Всего в тактико-специальном учении задействовано свыше 300 военнослужащих и более 50 единиц вооружения и военной техники гвардейской танковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Новобранцы армейского корпуса Балтийского флота приступили к практическим занятиям в полевых условиях
На Балтийском флоте циклон из Атлантики встретили в полной готовности
В армейском корпусе Балтийского флота более 800 новобранцев осеннего призыва привились от коронавирусной инфекции
В мотострелковом соединении армейского корпуса Балтийского флота более 800 новобранцев осеннего призыва привились от коронавирусной инфекции

Метки:
Войска РХБ защиты , Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false