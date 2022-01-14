14.01.2022 (16:00)

Ревакцинация от коронавирусной инфекции в ЦВО будет завершена 1 февраля

Ревакцинация военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала соединений и воинских частей Центрального военного округа (ЦВО), а также организаций Минобороны России в границах ответственности военного округа будет завершена 1 февраля. Об этом сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

«К 1 февраля текущего года завершим ревакцинацию военнослужащих военного округа, а также организаций и учреждений Министерства обороны Российской Федерации в границах ответственности», — сказал генерал-полковник Александр Лапин.

Он отметил, что для сохранения жизни и здоровья военнослужащих в медицинские учреждения ЦВО поставлено более 350 тыс. доз вакцины.

«На сегодняшний день в ЦВО уже ревакцинировано почти 145 тыс. военнослужащих, гражданского персонала и членов их семей. Проведение вакцинации и ревакцинации позволило снизить заболеваемость в два раза. Особое внимание уделилялось ревакцинации на российских военных базах в Центральной Азии, которую мы уже завершили», — добавил командующий войсками ЦВО.

В границах ответственности ЦВО во всех подразделениях на постоянной основе проводится комплекс мероприятий по предупреждению заболеваемости и распространению коронавирусной инфекции. На контрольно-пропускных пунктах соединений, воинских частей и учреждений постоянно дежурят медицинские работники, организована барьерная термометрия и выдача средств защиты органов дыхания.

Справочно:

ЦВО дислоцирован на территории 29 субъектов Российской Федерации в трех федеральных округах. В состав округа структурно входит ряд зарубежных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

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