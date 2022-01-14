14.01.2022 (15:45)

В Сибири молодые лётчики ЦВО выполнили первые полеты на вертолетах Ми-24 и Ми-8

Лётчики полка армейской авиации, дислоцированного в Новосибирской области, объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО) выполнили первые в 2022 году учебно-тренировочные полеты на ударных вертолетах Ми-24 и транспортно-боевых Ми-8.

Практические действия отрабатывались на аэродроме в Новосибирской области. Перед началом тренировки каждый экипаж прошел теоретическую подготовку. Опытные летчики-инструкторы провели занятия с молодыми лейтенантами по пилотированию и порядку действий при нештатных ситуациях, разобрав каждую из них детально на практике. Готовность вертолетов к вылету была проведена инженерно-техническим составом.

В ходе учебно-тренировочных полетов экипажи отработали взлет, маневрирование в воздухе и посадку летательных аппаратов.

В ходе дальнейшей подготовки экипажам предстоит освоение элементов сложного пилотажа: пилотирование на предельно малых и максимально допустимых высотах, маневрирование при ведении учебного воздушного боя.

В учебно-тренировочных полетах задействовано 6 вертолетов Ми-24 и Ми-8, более 80 военнослужащих из числа лётного и инженерно-технического состава.

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