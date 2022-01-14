14.01.2022 (15:30)

Самарские юнармейцы провели неделю в воинской части

Воспитанники Самарского юнармейского отряда «Центр Плотниковых» приняли участие в учебно-тренировочных сборах на территории воинской части.

Школьники провели неделю в расположении воинской части, где с ними проводили занятия по дисциплинам общевойсковой подготовки. Военнослужащие показали юнармейцам, как обращаться с оружием, ориентироваться на незнакомой местности, правильно укладывать парашют и вести себя в воздухе.

После окончания учебного сбора, новобранцы отряда приняли присягу юнармейца. Мероприятие проходило в торжественной обстановке в присутствии ветеранов Вооруженных сил РФ и военнослужащих-выпускниках отряда. Перед присягой юнармейцев напутствовал военный комендант Рощинского гарнизона майор Василий Потапенко.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице