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14.01.2022 (15:15)

Военнослужащие молодого пополнения мотострелкового соединения в Кузбассе выполнили стрельбы из штатного оружия

В Кемеровской области на полигоне Юргинский в рамках курса интенсивной одиночной подготовки с военнослужащими молодого пополнения дислоцированного в Сибири мотострелкового соединения общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) состоялись стрельбы из штатного оружия.

В ходе занятий по огневой подготовке военнослужащие выполнили упражнения учебных стрельб из автоматов АК-74. Они вели огонь на дистанциях до 500 м по мишеням, имитирующим живую силу противника.

Занятия по огневой подготовке входят в курс интенсивной одиночной подготовки военнослужащего и является исключительно важным этапом становления молодого пополнения, который включает в себя изучение теоретических основ тактики и действий подразделений, тактико-технических характеристик вооружения и военной техники, требований общевойсковых уставов ВС РФ.

Кроме того, в рамках курса интенсивной одиночной подготовки военнослужащие выполнят нормативы по огневой и строевой подготовкам, РХБ защите, научатся преодолевать минно-взрывные заграждения и оказывать первую медицинскую помощь.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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