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14.01.2022 (15:00)

Фильм «Мы победили в сорок пятом» о разведчиках-мотоциклистах впервые покажут в Доме офицеров ЦВО в Екатеринбурге

Фильм «Мы победили в сорок пятом», рассказывающий о разведчиках-мотоциклистах Уральского добровольческого танкового корпуса (УДТК) впервые покажут в Доме офицеров Центрального военного округа (ЦВО) в Екатеринбурге. Работа над фильмом заняла около 10 лет, при этом в основу киноленты легли воспоминания фронтовиков-свердловчан, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны с немецкими захватчиками в составе УДТК. Премьера фильма состоится 27 января. Первыми зрителями станут школьники, студенты и общественные деятели города Екатеринбурга. Об этом сообщил режиссер фильма Александр Турчанинов.

«Документальный фильм рассказывает о боевом пути и добровольцах 7-го гвардейского мотоциклетного разведывательного Пражского батальона 10-го гвардейского танкового Уральско-Львовского добровольческого танкового корпуса», - сказал Александр Турчанинов.

Режиссер отметил, что многих из фронтовиков, чьи истории службы в корпусе рассказаны в фильме, уже нет в живых, поэтому важно сохранить память о мотоциклистах-разведчиках, передать знания и реальные исторические факты молодому поколению. Документальный фильм снят при поддержке общественных ветеранских организаций и правительственных грантов.

После демонстрации премьерного показа киноленты в Екатеринбурге его покажут школьникам и в других городах Свердловской и Челябинской областей.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Культура
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