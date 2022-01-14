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14.01.2022 (14:45)

Ревакцинация российских военнослужащих от COVID-19 завершилась в Таджикистане

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Ревакцинация военнослужащих 201-й российской военной базы в Душанбе от коронавирусной инфекции COVID-19 полностью завершилась.

Перед началом процедуры, все военнослужащие прошли обязательный осмотр врача, в ходе которого проводилось измерение температуры тела, артериального давления, уровня сатурации. Оценивалось общее состояние ревакцинируемого и наличие у него симптомов каких-либо заболеваний. В повторной вакцинации также принял участие личный состав оптико-электронного комплекса контроля космического пространства «Окно-М», который расположен в труднодоступной горной местности Таджикистана.

Иммунизация проводилась сотрудниками 451-го военного госпиталя, расположенного на территории 201-й российской военной базы в Душанбе.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Военная база , COVID-19
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