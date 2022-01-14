14.01.2022 (14:15)
Сотрудники военного комиссариата провели урок мужества для школьников в Хакасии
Представители военного комиссариата Республики Хакасия провели урок мужества в средней общеобразовательной школе №1 города Абакан, посвященный памяти Героя России Игоря Николаевича Ахпашева.
В мероприятии, которое прошло среди учащихся 5 классов, принимали участие представители администрации образовательного учреждения, военного комиссариата, юнармейцы и однополчане Игоря Ахпашева – ветераны боевых действий.
Ребятам рассказали о детстве и учебе в стенах их школы, о совместной службе и подвиге, за который гвардии старшему лейтенанту Игорю Николаевичу Ахпашеву было присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия - медали «Золотая Звезда» (посмертно).
По окончании мероприятия участники возложили цветы у мемориальной доски на здании школы.
Данные уроки проводятся представителями военного комиссариата республики с целью патриотического воспитания молодого поколения.